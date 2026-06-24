На крыше ТЦ iMall в Пензе вспыхнул пожар

В торговом центре iMall в Пензе на ул. Суворова, 2, загорелась кровля, сообщает главное управление МЧС по региону.
Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 5:58, возгорание на площади 250 кв. м локализовали в 7:33. Обошлось без пострадавших.
«По прибытии первых подразделений наблюдался густой черный дым на кровле здания. В 7:33 возгорание локализовано на площади 250 кв. м. Пострадавших нет».
Причина пожара не уточняется. Для его ликвидации были задействованы 40 человек и девять единиц техники.
18 июня в торговом центре «Белая Дача» в Московской области возник пожар на площади 25 кв. м. Возгорание произошло в результате падения обломка беспилотника на крышу здания. Пожар был ликвидирован.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».