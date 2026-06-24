«Не меньше 3,5 литров воды в день»: красноярцам рассказали, как пережить жару

В жару рекомендуют избегать прямого солнца, чаще находиться в тени и не отпускать детей гулять под палящими лучами. Особое внимание нужно уделять пожилым людям, которым высокая температура переносится тяжелее. Также жителям советуют носить светлую одежду из натуральных тканей и не забывать о головных уборах. Кондиционеры и вентиляторы перед использованием нужно проверить, но злоупотреблять охлаждением не стоит, чтобы не простудиться.