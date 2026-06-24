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«Не меньше 3,5 литров воды в день»: красноярцам рассказали, как пережить жару

В Красноярском крае сегодня местами воздух прогреется до 29 градусов и выше. Жителям напомнили, как безопасно пережить жаркую погоду.

В Красноярском крае сегодня местами воздух прогреется до 29 градусов и выше. Жителям напомнили, как безопасно пережить жаркую погоду.

Специалисты советуют пить больше жидкости, не менее 3,5 литра в день. Лучше выбирать воду или чай комнатной температуры. От алкоголя и газированных напитков стоит отказаться, так как они усиливают жажду и повышают нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

В жару рекомендуют избегать прямого солнца, чаще находиться в тени и не отпускать детей гулять под палящими лучами. Особое внимание нужно уделять пожилым людям, которым высокая температура переносится тяжелее. Также жителям советуют носить светлую одежду из натуральных тканей и не забывать о головных уборах. Кондиционеры и вентиляторы перед использованием нужно проверить, но злоупотреблять охлаждением не стоит, чтобы не простудиться.

Во время жары лучше избегать физических нагрузок. Купаться рекомендуют только на официальных пляжах и внимательно следить за детьми у воды. Тем, кто собирается выходить на воду на маломерном судне, нужно проверить его исправность, надеть спасательный жилет и не перегружать лодку.

Если человеку стало плохо из-за жары, нужно сразу звонить в экстренные службы по номеру 112.