Ремонт переулка Гражданского начинается в Хабаровске

Переулок, расположенный недалеко от торгово-развлекательного центра Brosko Mall, вошел в план ремонта дорожных объектов Хабаровска на ближайшую неделю. Подрядчики уже начали вырезать разбитый асфальт под эстакадой возле ТРЦ. Вместе с переулком в список на ремонт попали улицы Фоломеева, Производственная, Запарина (от Конечного переулка до улицы Ленина) и Шеронова (от улицы Волочаевской до улицы Ленина), проспект 60-летия Октября (от Гаражного переулка до улицы Большой), бульвар Москвитина и развязка проспект 60-летия Октября — улица 65-летия Победы.