Хабаровчанка поборется за звание «Воспитатель года» в Москве

Анна Петришенко, воспитатель хабаровского Центра развития ребенка — детского сада № 188, примет участие в финале федерального конкурса «Воспитатель года России». «Этот конкурс является фестивалем педагогического мастерства, и для меня огромная честь, и в то же время большая ответственность представлять на нем свой регион», — поделилась Анна Петришенко. Первый тур заключительного этапа конкурса пройдет в Москве. В столице и в Московской области проведут и второй тур. В первом туре будут испытания «Педагогическое мероприятие с детьми» и «Просветительское мероприятие с родителями», во втором туре — «Профессиональная мастерская» и «Блицтурнир». Лауреатами конкурса станут 15 участников с лучшими результатами первого тура. Из них выберут победителя и четырех призеров.