Хабаровская филармония завершила 87-й сезон масштабным гала-концертом

За творческий год состоялось 590 концертов, которые посетили более 80 тысяч зрителей. Филармония реализовала крупные проекты при поддержке Минкультуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив. Программа гала-концерта закрытия сезона объединила лучшие номера. Важным достижением стало включение ансамбля «Дальний Восток» с программой «Косы Чольчинай» во Всероссийский гастрольно-концертный план Минкультуры в рамках федеральной программы «Мы — Россия». «Каждый сезон для нас — это не просто календарный отрезок, а живая история, которую мы пишем вместе со зрителями. До встречи в 88-м сезоне!» — отметил гендиректор филармонии Игорь Мосин.