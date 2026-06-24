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Chengdu Airlines открыла продажу билетов на рейсы из Хабаровска в Харбин

Полеты по этому популярному маршруту начнутся с 14 июля. Из Хабаровска самолеты будут вылетать два раза в неделю — по вторникам и субботам в 23:05. Время в пути до Харбина составляет около двух часов. Для полетов будет использоваться судно Comac C909, способное перевозить до 90 пассажиров. Добавим, что из Хабаровска в Харбин и обратно также.

Полеты по этому популярному маршруту начнутся с 14 июля. Из Хабаровска самолеты будут вылетать два раза в неделю — по вторникам и субботам в 23:05. Время в пути до Харбина составляет около двух часов. Для полетов будет использоваться судно Comac C909, способное перевозить до 90 пассажиров. Добавим, что из Хабаровска в Харбин и обратно также уже летает компания «Аврора». Ее рейсы выполняются три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам, а теперь к ней добавится еще и китайский перевозчик.