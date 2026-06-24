Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парк «Судостроитель» в Комсомольске-на-Амуре претендует на 300 млн рублей

Концепцию благоустройства парка «Судостроитель» направили на всероссийский конкурс. Победа принесет городу 300 млн рублей на преображение территории. Над проектом работали архитекторы и дизайнеры, специалисты администрации города и жители Комсомольска-на-Амуре — участники опросов, проектных семинаров, фокус-групп, конкурсов и общественных слушаний. «Разработка проекта возрождения “Судостроителя” стала делом всего городского сообщества. Комсомольчане хотят видеть парк уютным, современным и.

Концепцию благоустройства парка «Судостроитель» направили на всероссийский конкурс. Победа принесет городу 300 млн рублей на преображение территории. Над проектом работали архитекторы и дизайнеры, специалисты администрации города и жители Комсомольска-на-Амуре — участники опросов, проектных семинаров, фокус-групп, конкурсов и общественных слушаний. «Разработка проекта возрождения “Судостроителя” стала делом всего городского сообщества. Комсомольчане хотят видеть парк уютным, современным и удобным. Именно на пожеланиях горожан основан проект!» — отметил мэр Дмитрий Заплутаев. Конкурс лучших проектов комфортной городской среды проходит ежегодно. Для дальневосточных заявок создан отдельный блок. В этом году на главный приз претендуют два проекта. Итоги подведут в конце августа — начале сентября.