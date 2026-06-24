Парк «Судостроитель» в Комсомольске-на-Амуре претендует на 300 млн рублей

Концепцию благоустройства парка «Судостроитель» направили на всероссийский конкурс. Победа принесет городу 300 млн рублей на преображение территории. Над проектом работали архитекторы и дизайнеры, специалисты администрации города и жители Комсомольска-на-Амуре — участники опросов, проектных семинаров, фокус-групп, конкурсов и общественных слушаний. «Разработка проекта возрождения “Судостроителя” стала делом всего городского сообщества. Комсомольчане хотят видеть парк уютным, современным и удобным. Именно на пожеланиях горожан основан проект!» — отметил мэр Дмитрий Заплутаев. Конкурс лучших проектов комфортной городской среды проходит ежегодно. Для дальневосточных заявок создан отдельный блок. В этом году на главный приз претендуют два проекта. Итоги подведут в конце августа — начале сентября.