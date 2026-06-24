Фестиваль «Шик! Шаг! Шок!» в Хабаровске соберет 25 локаций (6+)

4 июля в парке имени Муравьева-Амурского у сцены «Ракушка» развернется мультиформатный танцевальный фестиваль. Гостей ждут более 25 площадок: баттлы между коллективами края — от восточных и народных танцев до танго, фламенко, ирландских танцев и брейк-данса. Также пройдут авторские мастер-классы для всех желающих, а на площадке Казачьей станицы обучат фланкировке шашкой. Помимо танцев, организаторы подготовили музейную зону с экскурсиями от Дальневосточного художественного музея, открытый турнир по дартсу, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и турнир по мафии. Запланированы шоу-дефиле под живую музыку, спортивная зона для активных гостей и площадка «Хабаровское долголетие». Для гостей будет работать фудкорт и большая ярмарка товаров от местных мастеров и производителей.