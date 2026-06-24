Ревматологи рассказали о полезных при болезнях суставов продуктах

Врачи-ревматологи Аманда Мойер и Кам Шоджания рассказали о продуктах, которые могут помочь поддержать здоровье суставов. Своими рекомендациями специалисты поделились в беседе с HuffPost.
По словам Мойер, питание не способно вылечить заболевания суставов, однако может улучшить самочувствие и облегчить некоторые симптомы. В частности, врач советует включать в рацион орехи, содержащие белок и клетчатку.
Шоджания отметила пользу оливкового масла первого холодного отжима. По ее словам, содержащийся в нем олеокантал обладает противовоспалительными свойствами и может способствовать уменьшению воспаления при артрите.
Также специалисты рекомендовали регулярно употреблять жирную рыбу, продукты с высоким содержанием клетчатки и ферментированные овощи. По мнению врачей, такой рацион помогает поддерживать здоровье суставов и общее состояние организма, передает издание.
Ранее специалист по изучению долголетия Дэн Бюттнер поделился простым, но действенным принципом, который может помочь в выборе здоровых продуктов питания и увеличить шансы на долгую жизнь. Принцип получил название «правило бабушки».