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666 пар в Красноярском крае поженятся в красивую дату 26 июня

Последняя церемония состоится в 23:00.

Жители Красноярского края массово выбрали 26 июня 2026 года для заключения брака, сообщает «Проспект Мира».

По данным краевого ЗАГСа, в эту пятницу планируют пожениться 666 пар — это абсолютный рекорд среди всех «красивых» дат в этом году. Для сравнения: 6 июня заявления подали всего 161 пара.

Особенный ажиотаж наблюдается в Красноярске и Ачинске — там распишутся 184 и 122 пары соответственно. Чтобы справиться с наплывом желающих, несколько отделов ЗАГС продлят работу до полуночи, последняя церемония начнётся в 23:00.

Ранее мы рассказывали честную историю организации свадьбы в Красноярске за 1 млн рублей.