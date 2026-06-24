Грозит ли наплыв учеников госшколам из-за повышения цен в частных школах в Алматы

По словам Сакена Аралбаева, наблюдение и анализ количества прибывающих учеников в госшколах ведется на постоянной основе. «На сегодняшний день такого большого наплыва не наблюдается. В случае, если будет определенная школа закрываться, государственные школы готовы принять и обеспечить средним образованием», — объяснил руководитель Управления образования на брифинге в РСК.