Грозит ли наплыв учеников госшколам из-за повышения цен в частных школах в Алматы

По словам Сакена Аралбаева, наблюдение и анализ количества прибывающих учеников в госшколах ведется на постоянной основе. «На сегодняшний день такого большого наплыва не наблюдается. В случае, если будет определенная школа закрываться, государственные школы готовы принять и обеспечить средним образованием», — объяснил руководитель Управления образования на брифинге в РСК.
По его словам, в настоящее время в Алматы работает 360 школ, из которых 227 — государственные и 133 — частные, где обучается в общей сложности 357 225 детей. В государственном секторе зарегистрировано 314 456 учащихся, в частных школах — 42 769 детей.
В этом году основную школу (9 классов) окончили 27 186 учащихся, из которых 2208 — на аттестат с отличием. Количество выпускников 11-х классов составило 17 187 человек, в их числе 790 выпускников — обладатели знака «Алтын белгі», а 2083 — аттестата с отличием.