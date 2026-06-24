Дом Стивена Сигала на Рублевке сильно подешевел: особняк потерял в цене десятки миллионов

Особняк был выставлен на продажу в начале 2026 года за 700 миллионов рублей, однако покупателей не нашлось, и цену пришлось снизить. Продать особняк звезде фильма «В осаде» не помогли даже фото самого Стивена в объявлении. Представитель артиста подтвердил, что при торге возможна дополнительная скидка еще в 50 миллионов.