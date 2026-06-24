Нижегородский аэропорт ограничил выпуск и прием самолетов 24 июня

Воздушное пространство над Нижним Новгородом временно закрыли 24 июня. Аэропорт имени В. П. Чкалова не принимает и не выпускает рейсы. Об этом сообщили в Росавиации.
Ограничения на полеты ввели в семь часов утра. Как уточнили в авиаузле столицы ПФО, с пассажирами работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний.
Напомним, что прошедшей ночью в регионе уничтожили БПЛА самолетного типа. Всего в России сбили 323 беспилотных летательных аппарата.
Ранее нижегородцам напомнили, как нужно действовать при ракетной опасности.
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