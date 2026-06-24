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Крымский мост временно закрыли для транспорта

Движение по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщил канал информационного центра по автомобильным дорогам.

Источник: РБК

Движение по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщил канал информационного центра по автомобильным дорогам.

Всех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности. Причины остановки движения по мосту не уточняются.

По данным информационного центра, в 8:00 мск со стороны Керчи в очереди на ручной досмотр на Крымском мосту стояло 620 автомобилей — время ожидания превышало два часа. Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра не было.

Минувшей ночью над Севастополем сбили 11 беспилотников. Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, в результате ударов по энергетической инфраструктуре Севастополь остался без электроснабжения. Примерно с 2:15 мск в городе действовала воздушная угроза. На момент публикации материала ее отменили.

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