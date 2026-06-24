Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стала известна программа фестиваля «Столица закатов» на выходные

В субботу, 27 июня, по традиции пройдет Гастрономическая Рождественская.

Источник: Нижегородская правда

С 26 по 28 июня в рамках фестиваля «Столица закатов» в Нижнем Новгорода вновь пройдут выступления музыкантов и другие события для всей семьи. Об этом сообщили организаторы фестиваля в соцсетях.

Вечером пятницы, 26 июня, стартует программа «Соло на закате». На Стрелке выступит Сергей Ворон, а на набережной Федоровского — Гагик Геворгян.

В субботу, 27 июня, по традиции пройдет Гастрономическая Рождественская. На центральной улице города желающие смогут попробовать самые необычные блюда. Вечером в Кремле пройдет концерт HramSan, а на набережной Федоровского — панацея'. Диджей-сет Baryhand можно будет послушать на Стрелке.

В воскресенье, 28 июня, на сцене «Ракушки» в Александровском саду пройдет концерт симфонической музыки «Франция: C' est la vie». Выходные завершатся выступлениями кавер-группы Vivaldi напротив Академии Маяк и ASHLY на Стрелке.

12+

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что Баста соберет стадион в Нижнем Новгороде 27 июня.