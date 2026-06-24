Стала известна программа фестиваля «Столица закатов» на выходные

С 26 по 28 июня в рамках фестиваля «Столица закатов» в Нижнем Новгорода вновь пройдут выступления музыкантов и другие события для всей семьи. Об этом сообщили организаторы фестиваля в соцсетях.
Вечером пятницы, 26 июня, стартует программа «Соло на закате». На Стрелке выступит Сергей Ворон, а на набережной Федоровского — Гагик Геворгян.
В субботу, 27 июня, по традиции пройдет Гастрономическая Рождественская. На центральной улице города желающие смогут попробовать самые необычные блюда. Вечером в Кремле пройдет концерт HramSan, а на набережной Федоровского — панацея'. Диджей-сет Baryhand можно будет послушать на Стрелке.
В воскресенье, 28 июня, на сцене «Ракушки» в Александровском саду пройдет концерт симфонической музыки «Франция: C' est la vie». Выходные завершатся выступлениями кавер-группы Vivaldi напротив Академии Маяк и ASHLY на Стрелке.
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Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что Баста соберет стадион в Нижнем Новгороде 27 июня.