245 ДТП с пешеходами произошло в Ростовской области с начала года

Госавтоинспекция напомнила пешеходам о необходимости переходить дорогу только по зебре или на зеленый сигнал светофора. Убеждаться, что водители их видят, держать детей за руку и не пользоваться наушниками. В темное время суток рекомендуют носить световозвращатели. Водителям советуют заранее снижать скорость у переходов, не обгонять перед «зеброй» и быть особенно внимательными возле школ, остановок и в плохую погоду.