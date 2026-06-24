В Самаре откроется площадка «Выходные с ГТО» 4 июля

В Самаре в парке имени Юрия Гагарина с 4 июля начнет работу площадка «Выходные с ГТО». Она будет открыта каждую субботу и воскресенье с 10:00 до 13:00 в рамках проекта «Самара в движении». Об этом сообщили в городской администрации.