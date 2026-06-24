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В Красноярск из Китая пытались ввезти опасные овощи и фрукты

В Красноярском крае в партиях овощей и фруктов из Китая обнаружили карантинных вредителей.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске сотрудники Россельхознадзора предотвратили ввоз 5,2 тонны зараженных овощей и фруктов. Как пишет пресс-служба ведомства, в результате лабораторных исследований в пекинской капусте и брокколи нашли западного цветочного трипса, а в ананасах и манго — червеца Комстока.

Партии прибыли в наш регион из Китая. Насекомые-вредители безопасны для людей, но могут уничтожить до 80% урожая сельскохозяйственных культур.

Зараженную продукцию обработали разрешенными препаратами, безопасными для человека. Теперь ее разрешено использовать на территории региона.