В Красноярск из Китая пытались ввезти опасные овощи и фрукты

В Красноярске сотрудники Россельхознадзора предотвратили ввоз 5,2 тонны зараженных овощей и фруктов. Как пишет пресс-служба ведомства, в результате лабораторных исследований в пекинской капусте и брокколи нашли западного цветочного трипса, а в ананасах и манго — червеца Комстока.
Партии прибыли в наш регион из Китая. Насекомые-вредители безопасны для людей, но могут уничтожить до 80% урожая сельскохозяйственных культур.
Зараженную продукцию обработали разрешенными препаратами, безопасными для человека. Теперь ее разрешено использовать на территории региона.