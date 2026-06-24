В Красноярск из Китая пытались ввезти опасные овощи и фрукты

В Красноярске сотрудники Россельхознадзора предотвратили ввоз 5,2 тонны зараженных овощей и фруктов. Как пишет пресс-служба ведомства, в результате лабораторных исследований в пекинской капусте и брокколи нашли западного цветочного трипса, а в ананасах и манго — червеца Комстока.