Актер Филипп Янковский поздравил супругу Оксану Фандеру с 36-летием свадьбы в личном блоге.
— Настоящая любовь не подвластна времени. 36 лет вместе — как один красивый фильм, — написал артист в личном блоге.
В конце 1980-х годов на дне рождения друга Янковский познакомился с Фандерой. Как позже признавались оба супруга, это была любовь с первого взгляда. Уже через месяц он сделал ей предложение, а спустя год в семье родился сын Иван. Позже у пары появилась дочь Елизавета.
Фандера оставалась рядом с мужем и в счастливые, и в тяжелые периоды жизни. Она поддерживала его, когда отец артиста стремительно угасал из-за рака поджелудочной железы, и когда сам Янковский тяжело переживал смерть родителя. Не оставила она супруга и в 2014 году, после того как ему диагностировали фолликулярную лимфому третьей стадии.
На протяжении всего лечения Фандера практически не отходила от мужа. Она почти исчезла из светской жизни и лишь изредка попадала в объективы камер, появляясь на редких снимках с заметно поседевшими волосами, передает Super.
7 июня стало известно, что актер Иван Янковский и его жена Диана Пожарская во второй раз стали родителями. Мать артиста Оксана Фандера поделилась на своей странице в соцсети фотографией новорожденного внука.