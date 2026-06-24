Актер Филипп Янковский поздравил супругу Оксану Фандеру с 36-летием свадьбы

Фандера оставалась рядом с мужем и в счастливые, и в тяжелые периоды жизни. Она поддерживала его, когда отец артиста стремительно угасал из-за рака поджелудочной железы, и когда сам Янковский тяжело переживал смерть родителя. Не оставила она супруга и в 2014 году, после того как ему диагностировали фолликулярную лимфому третьей стадии.