«Казахмыс» внедрил цифровую систему безопасности на руднике «Жомарт»

На сегодняшний день выполнено 39 из 45 мероприятий, предусмотренных программой, уже интегрированных в постоянную производственную деятельность, остальные находятся на завершающем этапе реализации. Общий объем инвестиций в повышение уровня безопасности и развитие рудника превысил 2,7 млрд тенге.
Одним из ключевых направлений стала научно-исследовательская работа, организованная с привлечением ведущих профильных организаций Казахстана и стран СНГ. В 2025—2026 годах проведено восемь комплексных исследований, посвященных изучению газового режима месторождения, гидрогеологических условий, вентиляции и удароопасности массива горных пород. Полученные результаты легли в основу дополнительных мер контроля и профилактики производственных рисков, реализуемых на предприятии.
Особое внимание уделено развитию современной системы аэрогазового мониторинга. На руднике организован круглосуточный контроль состояния рудничной атмосферы, внедрена цифровая тепловая карта горных выработок, а данные со стационарных датчиков в режиме реального времени поступают в единый диспетчерский центр.
Для дополнительного усиления производственного контроля предприятие приобрело 130 портативных газоанализаторов, 20 пробоотборных устройств и другое специализированное оборудование. Самоходная техника оснащается стационарными газодатчиками метан-реле с функцией автоматического отключения, а собственная экспресс-лаборатория позволяет оперативно проводить анализ состояния рудничной атмосферы.
Параллельно реализуются мероприятия по модернизации систем связи, позиционирования и оповещения персонала. На руднике восстановлено семь километров кабельных линий и дополнительно смонтировано более 15 километров излучающего кабеля, что обеспечило полное покрытие подземных выработок соответствующими системами. Весь подземный персонал обеспечен средствами позиционирования и аварийного оповещения.
Дополнительным инструментом повышения уровня безопасности стало внедрение персональных видеорегистраторов. Для работников подземных участков приобретены 74 видеорегистратора «Дозор» и три терминала для их зарядки и выгрузки данных. Оборудование обеспечивает видеофиксацию производственных процессов, контроль соблюдения требований безопасности и дополнительный мониторинг производственной среды.
Отдельным направлением работы остается развитие вентиляционного комплекса. На предприятии выполнен капитальный ремонт главных вентиляционных установок, что позволило увеличить производительность системы на 200 кубометров воздуха в секунду и повысить надежность проветривания горных выработок. Одновременно продолжается проектирование резервных вентиляционных установок на вентиляционных стволах № 1 и № 2, реализуются дегазационные мероприятия и обеспечивается постоянное научно-техническое сопровождение рудника профильными экспертными организациями.
Подводя итоги рабочей поездки, Мукан Унгитбаев отметил, что повышение уровня промышленной безопасности остается безусловным приоритетом компании.
Работа по дальнейшему развитию систем мониторинга, модернизации вентиляционной инфраструктуры и внедрению современных технологий контроля на руднике «Жомарт» будет продолжена.