Где в Волгограде отключат горячую воду

В Волгограде идет подготовка к новому осенне-зимнему периоду. Одна из основных задач — проверить надежность тепловых сетей. Для этого подают воду в систему теплоснабжения под повышенным давлением, что помогает выявить ветхие и изношенные участки.
Общая протяженность сетей, которые предстоит проверить, составляет более 800 километров.
На время гидравлических испытаний горожанам отключают горячую воду. По данным пресс-службы «Концессий теплоснабжения», в Волгограде отключения начались с мая. По большинству адресов работы уже провели.
Расскажем об оставшихся перекрытиях. С 29 июня до 10 июля в зону отключения попадут частично улицы Кирова и Тополевая в Кировском районе. А с 30 июня до 13 июля подача ресурса будет приостановлена на четырех улицах Тракторозаводского района: Героев Тулы, Героев Шипки, Колумба и Гидростроителей.