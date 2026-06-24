Где в Волгограде отключат горячую воду

Расскажем об оставшихся перекрытиях. С 29 июня до 10 июля в зону отключения попадут частично улицы Кирова и Тополевая в Кировском районе. А с 30 июня до 13 июля подача ресурса будет приостановлена на четырех улицах Тракторозаводского района: Героев Тулы, Героев Шипки, Колумба и Гидростроителей.