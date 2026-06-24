МТУСИ и «Код Безопасности» открыли совместную лабораторию в южной столице

«Два года назад на базе нашего филиала впервые в Южном федеральном округе был открыт киберполигон. Наши студенты, а также государственные служащие и сотрудники силовых ведомств получили возможность на нём повышать свои профессиональные знания, проводить учения. Я искренне считаю, что мы идём правильным путём, я хочу пожелать нам всем не сворачивать с него», — заключил Сергей Ерохин.