МТУСИ и «Код Безопасности» открыли совместную лабораторию в южной столице

В Северо-Кавказском филиале Московского технического университета связи и информатики (СКФ МТУСИ) в донской столице распахнула двери новая уникальная учебная лаборатория. Открытие стало возможным благодаря совместным усилиям вуза и компании «Код Безопасности».
Этот проект — очередной важный этап сотрудничества университета и разработчика средств информационной безопасности, ведь именно такое партнёрство вносит реальный вклад в подготовку сильных кадров как для региона, так и для всей страны. Как устроена лаборатория и какие возможности она открывает — в нашем материале.
Правильный путь.
«Сегодня наука развивается стремительно. Знания в прикладных областях — искусственном интеллекте, техниках и технологиях атак и защиты — меняются практически ежемесячно. Учёное сообщество, и в первую очередь университетская молодёжь, — это то самое зерно, в котором рождается синергия пытливых умов. Именно они, получая знания, открывают новые технологии, внедряя их в работу для укрепления обороноспособности нашей страны. Собственно, именно для этого и открыта лаборатория», — отметил в ходе открытия генеральный директор компании «Код Безопасности» Андрей Голов.
Современная лаборатория создана для практической подготовки специалистов по информационной безопасности. Именно здесь студенты будут оттачивать навыки по профильным образовательным программам вуза.
В учебном помещении — 30 рабочих мест с предустановленными образами виртуальных машин, которые объединены в локальную распределённую сеть. К инфраструктуре подключены программно-аппаратные комплексы «Кода Безопасности», обеспечивающие комплексную защиту ИТ-инфраструктуры предприятий.
Стоит отметить, что открытая площадка — уже вторая совместная лаборатория университета и компании. Первая была создана в главном корпусе столичного вуза в октябре 2023 года.
«Наша общая задача — чтобы не только московские студенты получали возможность учиться на современном оборудовании, изучать востребованные технологии, осваивать инновационные средства защиты информации. В этом плане значимо, что лаборатория открывается в нашем филиале в Ростове-на-Дону», — подчеркнул ректор МТУСИ Сергей Ерохин.
Сергей Дмитриевич добавил, что вуз системно работает над повышением качества образования в области информационной безопасности.
«Два года назад на базе нашего филиала впервые в Южном федеральном округе был открыт киберполигон. Наши студенты, а также государственные служащие и сотрудники силовых ведомств получили возможность на нём повышать свои профессиональные знания, проводить учения. Я искренне считаю, что мы идём правильным путём, я хочу пожелать нам всем не сворачивать с него», — заключил Сергей Ерохин.
Сотни специалистов.
Ежегодно на базе лаборатории планируют готовить более 100 специалистов в области информационной безопасности. Кроме того, необходимые компетенции здесь смогут получить и более тысячи студентов, обучающихся на других технических направлениях.
Как рассказал директор СКФ МТУСИ Денис Карасёв, на площадке будут реализовывать программы дополнительного профессионального образования.
«Также она станет окном в профессию для старшеклассников, позволяя им изнутри познакомиться с науками в сфере информационной безопасности», — отметил Денис Николаевич.
Торжественная часть не обошлась без важной традиции: Сергей Ерохин и Андрей Голов наградили студентов СКФ МТУСИ, добившихся особых успехов в научной деятельности.
Венцом встречи стал круглый стол, посвящённый будущему образования в сфере информационной безопасности. Эксперты наметили реальные контуры сотрудничества между вузами, государством и бизнесом. Ведь именно такая слаженная работа — залог того, что отрасль получит сильных и востребованных специалистов.
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