Риск на Биро 2.0 и ставка на Билялова на фоне усиления «Трактора». Почему «Ак Барс» не впечатляет на летнем рынке КХЛ

«Трактор» забирает лучшего вратаря ЧМ-2026, а «Ак Барс» держится за Билялова. Мастер-класс от Волкова.
Генеральный менеджер «Трактора» уже третий раз подряд показывает мастер-класс остальным коллегам: можно не причитать о «пустоте» вратарского рынка, а выходить из зоны комфорта и привозить в лигу классных иностранных голкиперов. Подписание двухлетнего соглашения с 31-летним норвежцем Хенриком Хёукеланном — результат кропотливой работы Алексея Волкова. Хёукеланн едет в Челябинск в статусе лучшего голкипера ЧМ-2026, где он привел скромную сборную Норвегии к исторической бронзе, «засушив» в овертайме канадцев. Его статистика в немецком «Штраубинг Тайгерс» говорит сама за себя: 27 побед в 39 встречах при 90,2% отраженных бросков и КН 2,55.
Волков не боится делать ставку на легионеров. Безусловно, в прошлом сезоне случилась кадровая осечка с Крисом Дригером (89,7% ОБ, КН 3,05 в 23 матчах), чей контракт был оперативно расторгнут еще в середине регулярки. Но до этого именно Волков привез в Челябинск Зака Фукале, с которым «Трактор» с ходу долетел до финала Кубка Гагарина.
Теперь «Трактор» вновь обладает одной из самых интересных вратарских линий. При этом не сработала любимая «отмазка» местных генменеджеров, что новые европейцы в КХЛ «больше не едут». Волков нашел нужные аргументы и бюджет, чтобы в лигу приехала звезда чемпионата мира, а не стал искать оправданий.
Дерзость менеджеров Челябинска хорошо подсвечивает излишний консерватизм «Ак Барса». Генменеджер казанцев Марат Валиуллин из года в год предпочитает идти по пути наименьшего сопротивления, методично продлевая Тимура Билялова. Искусственное отсутствие конкуренции поместило казанского воспитанника в «теплую ванну». Билялов обладает отличной реакцией, но за долгие годы карьеры так и не доказал, что способен в одиночку забирать кубки и вытаскивать финалы.
Фото: ak-bars.ru.
За плечами голкипера два проигранных финала Кубка Гагарина за последние три года, а плей-офф 2025 года Билялов на пару с Амиром Мифтаховым провалился в серии второго раунда против «Динамо». Системная команда Алексея Кудашова раз за разом вскрывала бреши в его позиционной игре. Показатель отраженных бросков Билялова в равных составах рухнул до 89,1%, а уровень спасений при бросках высокой опасности составил катастрофические 78,4%. Да, защитники проигрывали до 60% силовых единоборств на пятаке, лишая вратаря шансов на добивания. Но и сам Билялов методично пропускал прямые броски в ближний угол при боковых перемещениях.
«Ак Барс» рискует снова наступить на те же грабли, доверяя последний рубеж 31-летнему вратарю, чей кубковый потолок давно пройден. Казанский менеджмент упускает время и место под потолком зарплат, пытаясь вытащить из «добротного», но не топового вратаря прогресс в классе.
Зачем «Ак Барс» меняет проверенного Тодда на кота в мешке.
Первое приобретение «Ак Барса», так же как и в прошлом году, оставило неоднозначные впечатления. Как и тем летом, Валиуллин везет в Казань американского форварда, чью состоятельность оценить сложно. Речь о Кевине Лабанке. Разве что с прошлогодним Биро все изначально было ясно, а у Лабанка за спиной неплохой бэкграунд в НХЛ.
По имеющейся информации, оклад легионера в столице Татарстана составит порядка 80 миллионов рублей за сезон. При этом в «Ак Барсе» посчитали аппетиты Тодда завышенными и отпустили лидера атаки в магнитогорский «Металлург». Теперь же «Ак Барс» выкладывает те самые деньги другому североамериканцу, чья состоятельность в реалиях КХЛ оставляет вопросы.
Понятно, что Кевин Лабанк уже не «кот в мешке» — прошлый сезон он отыграл за «Шанхайских Драконов» и успел познакомиться со спецификой турнира. Но статистика американца в китайском клубе вряд ли тянет на элитный контракт. За 55 матчей регулярного чемпионата Лабанк набрал 34 очка (15+19) — показатель неплохой для середняка, но недостаточный для первой скрипки топ-клуба. А его катастрофический показатель полезности «минус 24» буквально кричит, что игрок, вероятно, недорабатывает в обороне.
Фото: пресс-служба ХК «Шанхайские Драконы».
Вопрос в другом: стоило ли отказываться от Нэйтана Тодда? Канадец в минувшем сезоне суммарно набил солидные 54 очка за «Спартак» и «Ак Барс», неплохо понимал требования тренерского штаба Анвара Гатиятулина и доказал свою состоятельность в вязких кубковых матчах. Тодд был полностью адаптирован к амбициям Казани, тогда как Лабанк комфортно играл в «Драконах» абсолютно без каких-либо турнирных задач, где сезон для легионеров завершился еще в январе: они просто доигрывали встречи, планируя отпуск. Логика Валиуллина, который «зажал» миллионы для проверенного кубкового бойца, добравшего в плей-офф еще 12 (6+6) очков, но с легкой душой выписал их автору чудовищного «минуса» из команды-аутсайдера. Выглядит, как минимум, странно.
Менеджмент пошел ва-банк, и если Лабанк не сможет экстренно перестроиться с «шанхайского» зарабатывания денег на задачи в топ-команде, оправдаться новым подписанием Хмелевского за 240 миллионов вряд ли получится.
Казань готова отпустить Яшкина и Барабанова.
Самым вероятным развитием событий сегодня остается расставание с нападающими Дмитрием Яшкиным и Александром Барабановым.
Расставание с Яшкиным напрашивалось давно и выглядит скорее как плановая оптимизация. В прошедшем сезоне Дмитрий провел за «Ак Барс» в общей сложности 79 матчей (59 в регулярном чемпионате и 20 в плей-офф). Высокий контракт (более 90 миллионов рублей) вкупе с вопросами к хоккеисту по дисциплине стали для Казани обременительными. Варианты обмена нападающего в Казани искали еще перед прошлым плей-офф — желающие не нашлись.
А вот ситуация с Барабановым сложнее. Вопрос о продлении контракта на прежних условиях (90+ млн рублей) остается открытым. Ценность Александра как плеймейкера очевидна, но готовность клуба отдавать такие средства одному игроку в момент, когда требуется качественное обновление всей вертикали состава, должна заставить Марата Валиуллина подойти к вопросу более прагматично. Если говорить совсем прямо, на те самые 90 миллионов Барабанов не наиграл ни в одном из двух сезонов в Казани.
Да, в регулярном чемпионате он выступил на неплохом уровне, набрав 51 (21+30) очко. Но 21 шайба — не тот показатель, чтобы получать один из самых тяжелых контрактов во всей КХЛ. В плей-офф 2025/2026 Александр прибавил: 16 очков (6 голов и 10 передач) в 20 встречах при показателе полезности «+4», став лучшим бомбардиром команды в плей-офф.
Другой вопрос, что сам нападающий на значительные уступки вряд ли пойдет. Ведь на руках у него крайне интересное предложение от екатеринбургского «Автомобилиста»: 120−125 миллионов рублей в год с учетом бонусов. Повторить такое предложение «Ак Барсу» сейчас не слишком комфортно.
Фото: ak-bars.ru.
При этом у самого Александра есть альтернативный вариант — возвращение в родной Санкт-Петербург. Известно, что СКА также предпринимал попытки вернуть своего воспитанника в Петербург, но финансовые аргументы Екатеринбурга поинтереснее. За развитием событий следят СКА и «Шанхайские Драконы», базирующиеся в Северной столице. Для Барабанова такой переход может стать более комфортным с точки зрения личных приоритетов, чем переезд на Урал, пусть и на большую зарплату.
Свои деньги Александр уже заработал. В беседе с «ТИ-Спортом» он подчеркивал, что для него важнее, чтобы команда взяла трофей, чем дополнительные бонусы для себя.
Если «Ак Барс» решится на одновременный уход Яшкина и Барабанова, команде потребуется экстренная перестройка атакующей схемы. Менеджменту придется искать новых лидеров, способных взять на себя роль связующих звеньев, что в условиях текущего рынка станет серьезной проверкой для Марата Валиуллина.