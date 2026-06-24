Риск на Биро 2.0 и ставка на Билялова на фоне усиления «Трактора». Почему «Ак Барс» не впечатляет на летнем рынке КХЛ

Вопрос в другом: стоило ли отказываться от Нэйтана Тодда? Канадец в минувшем сезоне суммарно набил солидные 54 очка за «Спартак» и «Ак Барс», неплохо понимал требования тренерского штаба Анвара Гатиятулина и доказал свою состоятельность в вязких кубковых матчах. Тодд был полностью адаптирован к амбициям Казани, тогда как Лабанк комфортно играл в «Драконах» абсолютно без каких-либо турнирных задач, где сезон для легионеров завершился еще в январе: они просто доигрывали встречи, планируя отпуск. Логика Валиуллина, который «зажал» миллионы для проверенного кубкового бойца, добравшего в плей-офф еще 12 (6+6) очков, но с легкой душой выписал их автору чудовищного «минуса» из команды-аутсайдера. Выглядит, как минимум, странно.