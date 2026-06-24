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Риск на Биро 2.0 и ставка на Билялова на фоне усиления «Трактора». Почему «Ак Барс» не впечатляет на летнем рынке КХЛ

Пока «Трактор» вновь взрывает рынок КХЛ, привозя лучшего голкипера мирового первенства, «Ак Барс» отмечается спорными кадровыми решениями, рискуя встретить новый сезон без ключевых лидеров атаки. Заменит ли Лабанк Тодда, сохранять ли Барабанова и когда уже закончится ставка на Билялова — разбирается «ТИ-Спорт».

Источник: ИА Татар-информ

«Трактор» забирает лучшего вратаря ЧМ-2026, а «Ак Барс» держится за Билялова. Мастер-класс от Волкова.

Генеральный менеджер «Трактора» уже третий раз подряд показывает мастер-класс остальным коллегам: можно не причитать о «пустоте» вратарского рынка, а выходить из зоны комфорта и привозить в лигу классных иностранных голкиперов. Подписание двухлетнего соглашения с 31-летним норвежцем Хенриком Хёукеланном — результат кропотливой работы Алексея Волкова. Хёукеланн едет в Челябинск в статусе лучшего голкипера ЧМ-2026, где он привел скромную сборную Норвегии к исторической бронзе, «засушив» в овертайме канадцев. Его статистика в немецком «Штраубинг Тайгерс» говорит сама за себя: 27 побед в 39 встречах при 90,2% отраженных бросков и КН 2,55.

Волков не боится делать ставку на легионеров. Безусловно, в прошлом сезоне случилась кадровая осечка с Крисом Дригером (89,7% ОБ, КН 3,05 в 23 матчах), чей контракт был оперативно расторгнут еще в середине регулярки. Но до этого именно Волков привез в Челябинск Зака Фукале, с которым «Трактор» с ходу долетел до финала Кубка Гагарина.

Теперь «Трактор» вновь обладает одной из самых интересных вратарских линий. При этом не сработала любимая «отмазка» местных генменеджеров, что новые европейцы в КХЛ «больше не едут». Волков нашел нужные аргументы и бюджет, чтобы в лигу приехала звезда чемпионата мира, а не стал искать оправданий.

Дерзость менеджеров Челябинска хорошо подсвечивает излишний консерватизм «Ак Барса». Генменеджер казанцев Марат Валиуллин из года в год предпочитает идти по пути наименьшего сопротивления, методично продлевая Тимура Билялова. Искусственное отсутствие конкуренции поместило казанского воспитанника в «теплую ванну». Билялов обладает отличной реакцией, но за долгие годы карьеры так и не доказал, что способен в одиночку забирать кубки и вытаскивать финалы.

Фото: ak-bars.ru.

За плечами голкипера два проигранных финала Кубка Гагарина за последние три года, а плей-офф 2025 года Билялов на пару с Амиром Мифтаховым провалился в серии второго раунда против «Динамо». Системная команда Алексея Кудашова раз за разом вскрывала бреши в его позиционной игре. Показатель отраженных бросков Билялова в равных составах рухнул до 89,1%, а уровень спасений при бросках высокой опасности составил катастрофические 78,4%. Да, защитники проигрывали до 60% силовых единоборств на пятаке, лишая вратаря шансов на добивания. Но и сам Билялов методично пропускал прямые броски в ближний угол при боковых перемещениях.

«Ак Барс» рискует снова наступить на те же грабли, доверяя последний рубеж 31-летнему вратарю, чей кубковый потолок давно пройден. Казанский менеджмент упускает время и место под потолком зарплат, пытаясь вытащить из «добротного», но не топового вратаря прогресс в классе.

Зачем «Ак Барс» меняет проверенного Тодда на кота в мешке.

Первое приобретение «Ак Барса», так же как и в прошлом году, оставило неоднозначные впечатления. Как и тем летом, Валиуллин везет в Казань американского форварда, чью состоятельность оценить сложно. Речь о Кевине Лабанке. Разве что с прошлогодним Биро все изначально было ясно, а у Лабанка за спиной неплохой бэкграунд в НХЛ.

По имеющейся информации, оклад легионера в столице Татарстана составит порядка 80 миллионов рублей за сезон. При этом в «Ак Барсе» посчитали аппетиты Тодда завышенными и отпустили лидера атаки в магнитогорский «Металлург». Теперь же «Ак Барс» выкладывает те самые деньги другому североамериканцу, чья состоятельность в реалиях КХЛ оставляет вопросы.

Понятно, что Кевин Лабанк уже не «кот в мешке» — прошлый сезон он отыграл за «Шанхайских Драконов» и успел познакомиться со спецификой турнира. Но статистика американца в китайском клубе вряд ли тянет на элитный контракт. За 55 матчей регулярного чемпионата Лабанк набрал 34 очка (15+19) — показатель неплохой для середняка, но недостаточный для первой скрипки топ-клуба. А его катастрофический показатель полезности «минус 24» буквально кричит, что игрок, вероятно, недорабатывает в обороне.

Фото: пресс-служба ХК «Шанхайские Драконы».

Вопрос в другом: стоило ли отказываться от Нэйтана Тодда? Канадец в минувшем сезоне суммарно набил солидные 54 очка за «Спартак» и «Ак Барс», неплохо понимал требования тренерского штаба Анвара Гатиятулина и доказал свою состоятельность в вязких кубковых матчах. Тодд был полностью адаптирован к амбициям Казани, тогда как Лабанк комфортно играл в «Драконах» абсолютно без каких-либо турнирных задач, где сезон для легионеров завершился еще в январе: они просто доигрывали встречи, планируя отпуск. Логика Валиуллина, который «зажал» миллионы для проверенного кубкового бойца, добравшего в плей-офф еще 12 (6+6) очков, но с легкой душой выписал их автору чудовищного «минуса» из команды-аутсайдера. Выглядит, как минимум, странно.

Менеджмент пошел ва-банк, и если Лабанк не сможет экстренно перестроиться с «шанхайского» зарабатывания денег на задачи в топ-команде, оправдаться новым подписанием Хмелевского за 240 миллионов вряд ли получится.

Казань готова отпустить Яшкина и Барабанова.

Самым вероятным развитием событий сегодня остается расставание с нападающими Дмитрием Яшкиным и Александром Барабановым.

Расставание с Яшкиным напрашивалось давно и выглядит скорее как плановая оптимизация. В прошедшем сезоне Дмитрий провел за «Ак Барс» в общей сложности 79 матчей (59 в регулярном чемпионате и 20 в плей-офф). Высокий контракт (более 90 миллионов рублей) вкупе с вопросами к хоккеисту по дисциплине стали для Казани обременительными. Варианты обмена нападающего в Казани искали еще перед прошлым плей-офф — желающие не нашлись.

А вот ситуация с Барабановым сложнее. Вопрос о продлении контракта на прежних условиях (90+ млн рублей) остается открытым. Ценность Александра как плеймейкера очевидна, но готовность клуба отдавать такие средства одному игроку в момент, когда требуется качественное обновление всей вертикали состава, должна заставить Марата Валиуллина подойти к вопросу более прагматично. Если говорить совсем прямо, на те самые 90 миллионов Барабанов не наиграл ни в одном из двух сезонов в Казани.

Да, в регулярном чемпионате он выступил на неплохом уровне, набрав 51 (21+30) очко. Но 21 шайба — не тот показатель, чтобы получать один из самых тяжелых контрактов во всей КХЛ. В плей-офф 2025/2026 Александр прибавил: 16 очков (6 голов и 10 передач) в 20 встречах при показателе полезности «+4», став лучшим бомбардиром команды в плей-офф.

Другой вопрос, что сам нападающий на значительные уступки вряд ли пойдет. Ведь на руках у него крайне интересное предложение от екатеринбургского «Автомобилиста»: 120−125 миллионов рублей в год с учетом бонусов. Повторить такое предложение «Ак Барсу» сейчас не слишком комфортно.

Фото: ak-bars.ru.

При этом у самого Александра есть альтернативный вариант — возвращение в родной Санкт-Петербург. Известно, что СКА также предпринимал попытки вернуть своего воспитанника в Петербург, но финансовые аргументы Екатеринбурга поинтереснее. За развитием событий следят СКА и «Шанхайские Драконы», базирующиеся в Северной столице. Для Барабанова такой переход может стать более комфортным с точки зрения личных приоритетов, чем переезд на Урал, пусть и на большую зарплату.

Свои деньги Александр уже заработал. В беседе с «ТИ-Спортом» он подчеркивал, что для него важнее, чтобы команда взяла трофей, чем дополнительные бонусы для себя.

Если «Ак Барс» решится на одновременный уход Яшкина и Барабанова, команде потребуется экстренная перестройка атакующей схемы. Менеджменту придется искать новых лидеров, способных взять на себя роль связующих звеньев, что в условиях текущего рынка станет серьезной проверкой для Марата Валиуллина.