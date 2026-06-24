Новые друзья, первые победы и путешествие в мир экологии: как в нижнекамской «Юности» прошла первая смена юбилейного сезона

Вперед, за впечатлениями!
Даше Бояршиной 8 лет, в лагере она впервые. Но признается: скучать по дому и родителям некогда — каждый день в лагере полон новых впечатлений.
— Мне здесь нравится: мои новые друзья и наши вожатые очень хорошие. Мы с отрядом участвовали в конкурсе «Мистер и Мисс лагеря» — показали настоящее волшебное цирковое представление. У нас были жонглеры, иллюзионисты. И я даже стала «Мисс лагеря» и «Мисс Харизма»! Еще запомнилась игра «Каталик: вперед к знаниям»: мы участвовали в викторине и узнали много нового о нефти, химии, — рассказала Даша.
10-летний Тимур Кулеев в лагере тоже впервые. Но перед заездом ничуть не волновался — знал, что в отряде вместе с ним будут его друзья по детской хоккейной команде «Нефтехимик».
— У нас очень весело проходят дискотеки. Викторина «СИБУР Знайка» тоже была интересная: запомнилось, что от газировки в зубах появляются дырки. Больше ее пить не буду — ну разве что чуть-чуть. Понравилось, как мы ездили плавать в бассейне в «СИБУР Арену НК». Я плавать не умею, но в небольшом бассейне с нарукавниками у меня это немного получалось. Научился вырезать фигуры из бумаги и дерева. А еще теперь я немного умею играть в футбол. Но хоккей лучше! — говорит Тимур.
Артему Батаеву 9 лет, недавно вместе с родителями переехал в Нижнекамск из Санкт-Петербурга. Смена в «Юности» ему больше всего запомнилась экоактивностями. Теперь один из его главных девизов гласит: «Окружающий мир — наш общий дом, и его надо беречь».
— Мне запомнилось, как мы ездили в «Экодом» и делали брелоки из крышек с логотипом хоккейной команды «Нефтехимик». Я успел узнать много нового об экологии — для нас провели экоурок, а в конце подарили книгу «Ася и волшебные очки». Уже начал ее читать — очень интересная, — признается Артем.
Лето с друзьями.
Тагиру Шафикову 14 лет, уже три года каждое лето он ездит в «Юность».
— Здесь собираются веселые ребята, каждый день проходят интересные мероприятия. В прошлом году в лагере я подружился с одним мальчиком — Лешей — и так был счастлив, когда в день заезда мы снова встретились и попали в один отряд! — не скрывает радости Тагир. — Раньше я стеснялся заводить новые знакомства, а сейчас стал более общительным, раскрепощенным. У нас за смену прошло много объединяющих мероприятий, требующих командной работы, — например, «СИБУР Знайка». Мне понравилось, что учитывалось мнение каждого, не страшно было высказывать свои мысли. Ну и, конечно, очень нравятся дискотеки — мы классно танцевали с друзьями, спартакиады — я сам занимаюсь вольной борьбой, спорт обожаю. Жаль, в следующем году по возрасту уже не смогу поехать в лагерь как отдыхающий, но вот вожатым хотел бы стать — это прикольно.
11-летняя Азалия Сафиуллина побывала на трех сменах — двух летних и одной зимней. В «Юности» Азалия тоже успела завести подруг, с которыми общалась весь год и снова встретилась в лагере.
— В этой смене мне больше всего запомнился первый день — как мы знакомились с ребятами — и первая дискотека. Очень понравилась экскурсия в городской музей. На экспозиции «Между нами химия» мы нажимали на разные кнопочки и проводили опыты, слушали звуки заводов в трубах, узнали, как из полимеров делают разные вещи. Еще у нас была очень интересная викторина, на которой я узнала, что банан, оказывается, радиоактивный фрукт — в нем много калия и крошечная доля радиоактивного изотопа. И запомнилось, что существуют зомби-муравьи, — спешит поделиться впечатлениями Азалия. — Нас тут вкусно кормят и даже самих учат готовить: на мастер-классе я научилась печь кексы с разными ягодами и посыпками.
«Юности» — 55: от палаток до современных корпусов.
Этот год для лагеря юбилейный: 55 лет назад, в 1971 году, на месте будущих корпусов «Юности» был разбит палаточный лагерь. Как жили первые отдыхающие, пионеры из далеких 70-х, ребята могут узнать в профсоюзной библиотеке «Нижнекамскнефтехима» на базе лагеря. Причем не только из архивных фотографий, но и из первых уст — от одной из тех самых пионерок Светланы Бочкаревой.
— В детстве, когда лагерь еще был палаточным, я каждый год здесь отдыхала. Помню, корпус столовой уже был, и мы приходили сюда на завтраки, обеды и ужины. По длинной лестнице спускались к заливу купаться. Весело было! — вспоминает библиотекарь Светлана Бочкарева. — Когда я рассказываю об истории лагеря нынешним ребятам, они заинтересованно слушают и удивляются.
Некогда скучать.
За четыре летние смены «Юность» примет 1400 детей сотрудников нижнекамского предприятия СИБУРа, муниципальных учреждений. За тем, чтобы отдых ребят был максимально насыщенным, «вкусным» и безопасным, следят 64 взрослых: вожатые, педагоги-организаторы, кружководы, спортивные инструкторы и другие.
— Наши педагоги-организаторы приехали из разных городов России: Анапы, Краснодара, Волгограда, Казани. Вожатые — студенты Нижнекамского педагогического колледжа и Набережночелнинского государственного педагогического университета, — говорит начальник оздоровительного лагеря «Юность» Александр Клипачев. — Каждое утро начинается с контакта по безопасности. Причем ребята и сами предлагают идеи, как сделать отдых в лагере безопаснее. Этим летом мы возим наших ребят на экскурсии в «Экодом» и городской музей. Стало больше разных кружков. Например, мы вернули авиамоделирование и запуск самолетиков, спортивное ориентирование. А еще есть занятия по актерскому мастерству, танцам, вокалу, проводятся экоуроки, «Школа сибурят», «СИБУР Знайка» и многое-многое другое. Скучать некогда!
Фотографии предоставлены нижнекамским предприятием СИБУРа.