Новые друзья, первые победы и путешествие в мир экологии: как в нижнекамской «Юности» прошла первая смена юбилейного сезона

— Здесь собираются веселые ребята, каждый день проходят интересные мероприятия. В прошлом году в лагере я подружился с одним мальчиком — Лешей — и так был счастлив, когда в день заезда мы снова встретились и попали в один отряд! — не скрывает радости Тагир. — Раньше я стеснялся заводить новые знакомства, а сейчас стал более общительным, раскрепощенным. У нас за смену прошло много объединяющих мероприятий, требующих командной работы, — например, «СИБУР Знайка». Мне понравилось, что учитывалось мнение каждого, не страшно было высказывать свои мысли. Ну и, конечно, очень нравятся дискотеки — мы классно танцевали с друзьями, спартакиады — я сам занимаюсь вольной борьбой, спорт обожаю. Жаль, в следующем году по возрасту уже не смогу поехать в лагерь как отдыхающий, но вот вожатым хотел бы стать — это прикольно.