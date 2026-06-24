Новые операции на сердце и проводники здоровья повышают шансы больных

Снижение смертности от инфарктов, инсультов, других сердечно-сосудистых заболеваний — главная цель государственной политики по укреплению здоровья россиян. Вместе с развитием хирургии создается система долгосрочной помощи пациентам, пережившим сосудистые катастрофы.
Более трех миллионов человек, перенесших инфаркт или инсульт, и те, кто в зоне риска, получают необходимые лекарства бесплатно. Все они наблюдаются у кардиологов по полису ОМС. Такой подход помогает снизить смертность от сосудистых катастроф.
В ритме сердца.
В Пермском крае специалисты Клинического кардиологического диспансера впервые применили метод физиологической стимуляции проводящей системы сердца — CSP.
До этого повсеместно применяли традиционную электрокардиостимуляцию. А новая методика позволяет активирует сердце в его естественной работе. И в итоге обеспечивает синхронное сокращение желудочков, что снижает риск сердечной недостаточности. За два дня международная бригада пермских врачей совместно с коллегами из Казахстана успешно прооперировала семерых пациентов с тяжелыми нарушениями ритма.
«Методика CSP сегодня считается одним из самых современных направлений в аритмологии. И особенно важна для больных с долгосрочными проблемами проводимости сердечного ритма», — прокомментировал заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма Кардиодиспансера Сергей Кучеренко.
Пермский кардиодиспансер входит в пятерку учреждений страны по числу имплантируемых устройств. Освоение CSP — следующий шаг в развитии высокотехнологичной помощи. До конца года здесь планируют прооперировать еще 30 человек по новой методике.
Доступно и бесплатно.
В Хабаровском крае в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии впервые провели операции по удалению электродов кардиостимулятора с помощью лазера.
Для этого надо было сделать всего один прокол. А вся операция длилась около 90 минут. По прежней методике потребовалась бы операция на открытом сердце. Новую технологию в кардиоцентре осваивали поэтапно: в конце 2025 года приобрели необходимый аппарат, а обучение и практику врачи проходили в Москве. Первые операции коллегам помогли провести хирурги Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Е. И. Чазова.
До конца года дальневосточники запланировали не менее 10 таких операций. Вообще, Хабаровский край — один из немногих, где их проводят. А наша страна — единственная, где такие сложные хирургические манипуляции на сердце делают пациентам бесплатно.
Главное — профилактика.
Ученые Алтайского государственного медицинского университета сейчас работают над системой управления тромботическими рисками.
Для этого группа медиков под руководством главного внештатного кардиолога минздрава края Анны Ефремушкиной уже обследовала в селе Первомайское 40−50-летних мужчин с гипертонической болезнью: взяли анализы, провели тесты на выносливость.
Медики поставили перед собой цель — разработать для тех, кто попал в зону наибольшего риска, профилактический курс с поправкой на особенности организма каждого пациента. Созданная система поможет вовремя, до начала острого состояние, корректировать лечение.
Проводники здоровья.
В Сахалинской области в амбулаторном кардиоцентре открыли референс-центр для раннего выявления скрытых сердечно-сосудистых рисков. Персональные данные пациентов сначала анализируют в единой системе. А потом для каждого создают индивидуальный план и наблюдения, и лечения.
Пациента, чьи показатели могут сигнализировать, что он из зоны риска, сразу отправляют на прием к врачу. Если диагноз подтверждается, начинается активное лечение. Контролирует состояние не только врач, но и так называемый «проводник здоровья». Эту должность учредили недавно и уже успели убедиться, насколько она нужна и важна. Ведь постоянное, круглосуточное наблюдение за такими пациентами — важнейшее условие для успешного и надежного излечения.
Сахалинский кардиоцентр — один из уровней выстроенной системы. При необходимости в работу включаются районные больницы, специализированные центры и санитарная авиация. За полгода вертолеты с красным крестом на борту доставили на остров 190 пациентов, из них 53 — с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Тем, кто уже перенес инфаркт или инсульт, положены лекарства в течение двух лет. Сейчас на учете состоят более 2,5 тысячи сахалинцев.
Справка «РГ».
Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» стартовал в 2025 году. Его цель — увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036-му.
Что касается людей с болезнями системы кровообращения, то здесь поставлена задача: на 10 процентов увеличить число пациентов, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий. То есть без инсультов и инфарктов.
В России работает более 840 сосудистых центров. Чтобы их возможности были доступны для жителей любого региона, развивают телемедицину. За шесть лет число дистанционных консультаций с федеральными центрами выросло в 70 раз.
Например, через консультативно-диагностический блок Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева ежегодно проходит более 65 тысяч человек. Из них 17,5 тысячи получают хирургическое лечение, в том числе пять тысяч операций проходят на открытом сердце.