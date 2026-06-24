Новые операции на сердце и проводники здоровья повышают шансы больных

Пациента, чьи показатели могут сигнализировать, что он из зоны риска, сразу отправляют на прием к врачу. Если диагноз подтверждается, начинается активное лечение. Контролирует состояние не только врач, но и так называемый «проводник здоровья». Эту должность учредили недавно и уже успели убедиться, насколько она нужна и важна. Ведь постоянное, круглосуточное наблюдение за такими пациентами — важнейшее условие для успешного и надежного излечения.