Власти проверят, насколько безопасны праворульные машины

Перед ними поставлена задача детально оценить уровень опасности, который подобные транспортные средства представляют для участников дорожного движения. Причиной для начала данной проверки послужило утверждение правительством плана мероприятий, разработанного в рамках реализации стратегии повышения безопасности на дорогах до 2030 года, с дальнейшими перспективами до 2036 года.