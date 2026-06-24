Власти проверят, насколько безопасны праворульные машины

Министерство транспорта Российской Федерации инициировало межведомственное исследование, направленное на выявление и анализ потенциальных угроз, связанных с использованием автомобилей, оборудованных рулевым управлением с правой стороны. Данную информацию передали на официальных представителей ведомства.
В проведении всестороннего анализа принимают участие сотрудники Министерства внутренних дел, Министерства промышленности и торговли.
Перед ними поставлена задача детально оценить уровень опасности, который подобные транспортные средства представляют для участников дорожного движения. Причиной для начала данной проверки послужило утверждение правительством плана мероприятий, разработанного в рамках реализации стратегии повышения безопасности на дорогах до 2030 года, с дальнейшими перспективами до 2036 года.
В Госдуме пояснили, какие категории граждан получат повышение пенсий.