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Синоптик Леус рассказал о погоде в Москве 24 июня

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что 24 июня в Москве погода будет чуть теплее климатической нормы.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что 24 июня в Москве погода будет чуть теплее климатической нормы.

Дождей в Москве, как рассказал метеоролог, не ожидается. Ветер будет северо-западный со скоростью 3−8 метров в секунду.

Атмосферное давление снизится до 744 миллиметров ртутного столба.

Леус также рассказал в мессенджере, что в четверг ожидаются дожди.

Читайте «В Москве и Подмосковье объявили “желтый” уровень погодной опасности из-за сильного ветра».

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