Синоптик Леус рассказал о погоде в Москве 24 июня

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что 24 июня в Москве погода будет чуть теплее климатической нормы.
Дождей в Москве, как рассказал метеоролог, не ожидается. Ветер будет северо-западный со скоростью 3−8 метров в секунду.
Атмосферное давление снизится до 744 миллиметров ртутного столба.
Леус также рассказал в мессенджере, что в четверг ожидаются дожди.
Читайте «В Москве и Подмосковье объявили “желтый” уровень погодной опасности из-за сильного ветра».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.