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На севере и западе Крыма пропало электричество

В северных и западных районах Крыма частично нарушено электроснабжение. Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия «Крымэнерго».

В северных и западных районах Крыма частично нарушено электроснабжение. Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия «Крымэнерго».

Потребители столкнулись с отключениями в городских округах Евпатория, Саки и Джанкой, а также в Раздольненском, Черноморском, Джанкойском и Сакском районах. По словам представителей компании, перебои связаны с технологическими нарушениями в электросетях. Электроснабжение должны восстановить сегодня.

Аварийное отключение электричества произошло также в населенных пунктах Федоровка, Коммунарное, Кумово и Огородное. Там электроснабжение, по данным «Крымэнерго», восстановят в ближайшие три часа.

В северных и западных муниципалитетах Крыма накануне уже отключали электроснабжение. Электричество пропадало также в южных и центральных районах — Симферополе, Ялте, Алуште и Феодосии.

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