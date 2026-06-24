В Хабаровске квартирант продал рефрижератор хозяина на металлолом за 70 тысяч рублей и получил срок

Злоумышленник без ведома владельца продал стоявший на территории подворья рефрижератор. На допросе он пояснил, что автомобиль с холодильной установкой был неисправен, поэтому он разместил объявление в интернете и сдал транспортное средство как металлолом незнакомцам за 70 тысяч рублей. Деньги потратил на личные нужды. Летом 2025 года вернувшийся хозяин не обнаружил техники и обратился в полицию. Ущерб он оценил в 767 тысяч рублей.