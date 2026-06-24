В Хабаровске квартирант продал рефрижератор хозяина на металлолом за 70 тысяч рублей и получил срок

В Хабаровске суд вынес приговор 46-летнему местному жителю, который продал чужой рефрижератор, пока хозяин отсутствовал. Квартирант получил реальный срок в колонии особого режима. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, история началась в 2022 году. Житель Кировского района в связи с переездом в другой регион искал человека, который мог бы безвозмездно пожить в его частном доме на улице Джамбула. На предложение откликнулся 46-летний мужчина. После отъезда хозяина он заселился, но вместо благодарности решил подзаработать на чужом имуществе.
Злоумышленник без ведома владельца продал стоявший на территории подворья рефрижератор. На допросе он пояснил, что автомобиль с холодильной установкой был неисправен, поэтому он разместил объявление в интернете и сдал транспортное средство как металлолом незнакомцам за 70 тысяч рублей. Деньги потратил на личные нужды. Летом 2025 года вернувшийся хозяин не обнаружил техники и обратился в полицию. Ущерб он оценил в 767 тысяч рублей.
Задержали подсудимого сотрудники уголовного розыска. Ранее он уже был судим за мошенничества и разбой. Свою вину мужчина признал частично, не согласившись с суммой ущерба, однако экспертиза опровергла его доводы. Суд назначил два года колонии особого режима и обязал выплатить потерпевшему 766 тысяч рублей компенсации.
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