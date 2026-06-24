В Хабаровске на изготовление скульптур и лавочек для бульваров выделили 43 млн

Подрядчик должен изготовить объекты из перечня до 15 августа, а провести работы по монтажу МАФ — до 30 сентября 2026 года. На Амурском бульваре между улицами Ленинградской и Дикопольцева разместят две арки и информационный стенд, остальные архитектурные формы предназначены для Уссурийского бульвара — их разместят в границах улиц Пушкина и Шеронова.