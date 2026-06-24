В Хабаровске на изготовление скульптур и лавочек для бульваров выделили 43 млн

В Хабаровске полным ходом идет реконструкция Уссурийского и Амурского бульваров — администрация краевой столицы ищет подрядчика для изготовления и установки малых архитектурных форм. Начальная максимальная цена контракта — 43,5 миллиона рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Согласно документации лота, на обновленных общественных территориях разместят новые скамейки, на спинках которых разместят гравировку с изображением лотоса, по обе стороны от лавочки расположат клумбы; арки с плетущимися растениями и деревянными сидениями; скульптуры, посвященные семейным ценностям; информационные стенды и указатели.
Подрядчик должен изготовить объекты из перечня до 15 августа, а провести работы по монтажу МАФ — до 30 сентября 2026 года. На Амурском бульваре между улицами Ленинградской и Дикопольцева разместят две арки и информационный стенд, остальные архитектурные формы предназначены для Уссурийского бульвара — их разместят в границах улиц Пушкина и Шеронова.
В среднем стоимость каждого объекта составила 2,35 миллиона рублей, цена информационных стендов колеблется от 250 до 500 тысяч рублей.
Напомним, что реконструкция Амурского и Уссурийского бульваров — часть мастер-плана социально-экономического развития Хабаровска. В рамках благоустройства здесь организуют прогулочные маршруты, разместят детские и спортивные зоны, выделят территории для выставок и других событий.