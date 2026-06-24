Екатерина Конева: Помост на Мемориале Знаменских мне всё сломал и откинул назад

«Я всегда от себя жду далеких прыжков, так как к себе в этом плане строго отношусь, просто иногда бывает погода не та, условия неподходящие, — рассказала Конева. — Я не могу пока полностью реализоваться в этом сезоне, ведь от меня ждали далеких прыжков и на Мемориале Знаменских, который был за две недели до Кубка России в Чебоксарах. Но я не знала, что на турнире в Москве будет помост. Если бы мне сказали заранее, то я, наверно, в нем не стала бы принимать участие, потому что прыжки на помосте для меня — это совсем другая история».