Екатерина Конева: Помост на Мемориале Знаменских мне всё сломал и откинул назад

Победительница Кубка России по легкой атлетике в тройном прыжке Екатерина Конева продолжает восстанавливаться после выступления на московском Мемориале Знаменских, который негативно отразился на ее физическом состоянии. Об этом спортсменка сообщила ТАСС (16+).
На Кубке России в Чебоксарах Конева победила с прыжком на 14,38 метра, выполнив при этом квалификационный норматив на августовский чемпионат Европы в Великобритании (14,20).
«Я всегда от себя жду далеких прыжков, так как к себе в этом плане строго отношусь, просто иногда бывает погода не та, условия неподходящие, — рассказала Конева. — Я не могу пока полностью реализоваться в этом сезоне, ведь от меня ждали далеких прыжков и на Мемориале Знаменских, который был за две недели до Кубка России в Чебоксарах. Но я не знала, что на турнире в Москве будет помост. Если бы мне сказали заранее, то я, наверно, в нем не стала бы принимать участие, потому что прыжки на помосте для меня — это совсем другая история».
«Уже на разминке я поняла, что моим связкам придется тяжело. Вернувшись с соревнований домой, на второй день я просто лежала, у меня дико болели связки, колени, стопы. Я до сих пор лечусь, тот турнир мне обошелся боком. Но я говорю только за себя, именно мне этот помост не подошел. Я люблю прыгать на Mondo на привычном стадионе, а тот помост на Мемориале Знаменских мне все сломал и откинул назад. Я планировала набирать форму от старта к старту, а сейчас приходится снова выкарабкиваться», — заключила собеседница ТАСС.
Мемориал Знаменских проходил 5 июня в Москве в спортивном городке Лужников. В турнире принимали участие иностранные спортсмены. Конева на тех соревнованиях заняла пятое место с результатом 13,97 метра. Победительницей Мемориала Знаменских стала действующая чемпионка мира кубинка Леянис Перес (14,59).
Напомним, Екатерине Коневой 37 лет, в ее активе есть золото зимнего чемпионата мира 2014 года, серебряные медали летних ЧМ-2013 и ЧЕ-2014. Спортсменка представляет регионы Хабаровского и Краснодарского краёв.