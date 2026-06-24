В ЕАО охранник украл экскаватор за 3 млн и спрятал его в лесу

В Смидовичском районе ЕАО полицейские раскрыли кражу экскаватора стоимостью более 3 млн рублей, — сообщает полиция ЕАО.
36-летний местный житель работал охранником в электромонтажной компании и имел доступ к ключам от спецтехники.
Во время утренней пересменки, когда на объекте не было видеонаблюдения, он взял ключи и завёл экскаватор стоимостью 3 175 200 рублей.
Сам он управлять техникой не умел, поэтому попросил знакомого помочь перегнать её. Мужчина объяснил, что экскаватор якобы неисправен и его нужно отвезти в лес для ремонта.
Технику действительно увезли в лесополосу и спрятали в углублении, замаскировав ветками. После этого ключи вернули на место.
Позже экскаватор нашли и изъяли. Он будет возвращён владельцу.
Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Подозреваемый заключён под стражу.