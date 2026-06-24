Певица Тося Чайкина станет хедлайнером Дня молодёжи в Перми

Хедлайнером Дня молодёжи в Перми станет певица Тося Чайкина, сообщили сайту perm.aif.ru в правительстве Пермского края.
Концерт артистки пройдёт 28 июня в 20:00 на городской эспланаде в рамках молодёжных выходных летнего фестиваля «Город встреч» (16+).
Антонина Бадулина, известная под псевдонимом Тося Чайкина, — российская певица, автор песен и музыкант. Широкую известность получила благодаря хитам «В сердце бахнули стрелы», «Беспринципные», «Земля» и др.
Кроме того, 27 июня в 19:00 на городской эспланаде состоится караоке-шоу «Моя молодость» с живой музыкой, народными и эстрадными ансамблями, хорами. Специальным гостем станет певица, актриса кино и блогер Анна Немченко, известная по песням «По городам», «Танцпол везде», «Замужем» и др.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, как прошло выступление исполнительницы хита «Матушка» Татьяны Куртуковой в Перми.