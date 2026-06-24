Певица Тося Чайкина станет хедлайнером Дня молодёжи в Перми

Кроме того, 27 июня в 19:00 на городской эспланаде состоится караоке-шоу «Моя молодость» с живой музыкой, народными и эстрадными ансамблями, хорами. Специальным гостем станет певица, актриса кино и блогер Анна Немченко, известная по песням «По городам», «Танцпол везде», «Замужем» и др.