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Певица Тося Чайкина станет хедлайнером Дня молодёжи в Перми

Концерт артистки пройдёт на городской эспланаде в рамках молодёжных выходных летнего фестиваля «Город встреч».

Хедлайнером Дня молодёжи в Перми станет певица Тося Чайкина, сообщили сайту perm.aif.ru в правительстве Пермского края.

Концерт артистки пройдёт 28 июня в 20:00 на городской эспланаде в рамках молодёжных выходных летнего фестиваля «Город встреч» (16+).

Антонина Бадулина, известная под псевдонимом Тося Чайкина, — российская певица, автор песен и музыкант. Широкую известность получила благодаря хитам «В сердце бахнули стрелы», «Беспринципные», «Земля» и др.

Кроме того, 27 июня в 19:00 на городской эспланаде состоится караоке-шоу «Моя молодость» с живой музыкой, народными и эстрадными ансамблями, хорами. Специальным гостем станет певица, актриса кино и блогер Анна Немченко, известная по песням «По городам», «Танцпол везде», «Замужем» и др.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, как прошло выступление исполнительницы хита «Матушка» Татьяны Куртуковой в Перми.