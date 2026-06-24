Казань вошла в топ-5 городов для спонтанных поездок в июне

Москва — 11% спонтанных бронирований, средняя стоимость проживания — 4566 ₽ за две ночи. Санкт-Петербург — 8%, 4266 ₽ за две ночи. Сочи — 5%, 3435 ₽ за три ночи. Казань — 5285 ₽ за две ночи. Краснодар — 3550 ₽ за две ночи. Анапа — 3972 ₽ за две ночи. Геленджик — 4389 ₽ за три ночи. Нижний Новгород — 5660 ₽ за две ночи. Волгоград — 4062 ₽ за две ночи. Ялта — 4096 ₽ за две ночи.