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Казань вошла в топ-5 городов для спонтанных поездок в июне

Столица Татарстана заняла четвертое место в рейтинге самых популярных направлений для внезапных путешествий, составленном сервисом бронирования ТВИЛ. РУ.

Источник: ИА Татар-информ

Казань уступила лишь Москве, Санкт-Петербургу и Сочи, обогнав Краснодар, Анапу и Нижний Новгород. Средняя стоимость проживания в городе на две ночи составляет 5285 рублей.

Самые востребованные города для внезапных поездок:

Москва — 11% спонтанных бронирований, средняя стоимость проживания — 4566 ₽ за две ночи. Санкт-Петербург — 8%, 4266 ₽ за две ночи. Сочи — 5%, 3435 ₽ за три ночи. Казань — 5285 ₽ за две ночи. Краснодар — 3550 ₽ за две ночи. Анапа — 3972 ₽ за две ночи. Геленджик — 4389 ₽ за три ночи. Нижний Новгород — 5660 ₽ за две ночи. Волгоград — 4062 ₽ за две ночи. Ялта — 4096 ₽ за две ночи.