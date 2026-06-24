Суд запретил ростовскому ИП производить молочную продукцию

По данным ведомства, в 2024 и 2025 годах специалисты фиксировали грубые нарушения ветеринарного законодательства в деятельности предпринимателя. Лабораторные исследования выявляли несоответствия молочной продукции по жирно-кислотному составу: в ней обнаруживались растительные масла и жиры, присутствие которых технические регламенты не допускают.