В Финляндии запустили секретную программу подготовки элит к войне

В Финляндии еще с 2011 года действует секретная программа подготовки элит к войне. Однако сейчас 3,5-недельный курс по национальной обороне представителей банковской и технологической элиты на секретной военной базе Сантахамина в Хельсинки стал особенно популярным. Об этом сообщает издание Streamlinefeed.