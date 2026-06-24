Министерство защиты от БПЛА создали в Нижегородской области

В Нижегородской области к работе приступило министерство защиты объектов. Правительство утвердило положение о ведомстве, появление которого ранее анонсировал губернатор Глеб Никитин. Соответствующий документ был опубликован 23 июня.
Министерство сосредоточится на защите государственных и специальных объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения, а также на работе транспорта, коммуникаций, связи в условиях специальной военной операции.
Представители ведомства будут координировать мероприятия по созданию мобилизационного резерва. Также они займутся обеспечением работы регионального штаба для реагирования на угрозы вражеских атак и оснащением объектов средствами активной и пассивной защиты. Среди других задач нижегородского министерства — профилактика терроризма.
Главой министерства назначен Константин Бочкарёв. Он служил в ВС РФ и работал в коммерческих организациях.
Ранее мы писали, что ПВО уничтожила БПЛА над Нижегородской областью в ночь на 24 июня.