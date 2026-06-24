В минздраве Прикамья рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

О состоянии пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом рассказали сайту perm.aif.ru в Министерстве здравоохранения Пермского края.
Речь об аварии, которая произошла 24 июня в 06:30 на 11 километре автодороги «Обход г. Соликамска». Водитель автобуса съехал в кювет, после чего наехал на дерево. Полиция проверяет обстоятельства ДТП.
Глава администрации Соликамского округа Александр Русанов сообщил о 4 пострадавших. В краевом минздраве сайту perm.aif.ru эту информацию подтвердили.
«Травмы получили 4 взрослых пассажира. Два человека направлены в травмпункт и ещё один госпитализирован в городскую больницу. Пациент находится в удовлетворительном состоянии, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ещё одна пострадавшая после осмотра в больнице отказалась от госпитализации», — рассказали в Министерстве здравоохранения Пермского края.
В ГУ МВД России по Пермскому краю организовали проверку по факту ДТП.