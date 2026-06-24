В минздраве Прикамья рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

«Травмы получили 4 взрослых пассажира. Два человека направлены в травмпункт и ещё один госпитализирован в городскую больницу. Пациент находится в удовлетворительном состоянии, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ещё одна пострадавшая после осмотра в больнице отказалась от госпитализации», — рассказали в Министерстве здравоохранения Пермского края.