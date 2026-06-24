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В Красноярском крае из-за лесных пожаров снова продлили режим «черного неба»

В Красноярском крае на сутки продлили режим неблагоприятных метеоусловий. Он будет действовать в прежних границах территорий.

В Красноярске и большинстве районов края на сутки, до 25 июня, продлили режим неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщил министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин.

Причиной задымления остаются лесные пожары: по данным Лесопожарного центра, по состоянию на 12:00 24 июня в регионе зарегистрировано 95 возгораний на площади более 200 тысяч гектаров, из них 36 находятся в зоне контроля.

Инспекторы экологического надзора продолжают круглосуточный мониторинг ситуации и оперативно реагируют на сигналы жителей.

Владимир Часовитин напоминает о телефоне горячей линии министерства 8−800−20−11−116 (звонок бесплатный). По нему можно сообщить о всех правонарушениях природоохранного законодательства.