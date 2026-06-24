Жителей некоторых округов Красноярского края предупредили о сильной жаре

По прогнозам синоптиков сегодня, 24 июня, в центральных и южных муниципальных округах Красноярского края ожидается жаркая погода, температура воздуха днем местами составит +30… +34°С. Об этом сообщили в пресс-службе КГКУ «Спасатель». В разгар летних каникул такая жара особенно манит детей больше времени проводить у водоемов. В связи с этим обращаемся к родителям с просьбой: не оставляйте детей без присмотра у воды и не разрешайте им купаться без взрослых! Ваша бдительность и забота — залог их безопасности!, — подчеркнули в ведомстве.