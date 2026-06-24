В Минске пожилая пара заявила в милицию на мнимого соседа

Минчанина задержали за кражу. А вскоре выяснилось, что он причастен и к другому преступлению. Так как во время застолья с малознакомыми людьми украл у женщины мобильный телефон и банковскую карту, которой затем оплатил покупку на 106 рублей в магазине.