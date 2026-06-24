В Минске пожилая пара заявила в милицию на мнимого соседа

В Минске задержали мужчину, который притворился соседом и оказался причастен к двум преступлениям. Подробности в прокуратуре Фрунзенского района рассказали агентству «Минск-Новости».
Фигурантом уголовного дела оказался 47-летний ранее неоднократно судимый минчанин. Выпивший мужчина прогуливался по улице Лынькова и обратил внимание на пожилую пару. Пенсионеры шли домой из магазина с увесистыми пакетами, и он притворился, что является их соседом, и предложил помощь.
Пенсионеры доверили вещи мнимому соседу, а когда отвернулись, тот просто исчез. Минчане позвонили в милицию.
Правоохранители установили, что с пакетами мужчина пошел к своему знакомому. У него он изучил украденное: продукты, ключи, документы, и кошелек с дисконтными картами и 1140 рублями.
Минчанина задержали за кражу. А вскоре выяснилось, что он причастен и к другому преступлению. Так как во время застолья с малознакомыми людьми украл у женщины мобильный телефон и банковскую карту, которой затем оплатил покупку на 106 рублей в магазине.
В прокуратуре рассказали, что задержанный минчанин имеет среднее образование, холост и нигде официально не работает. Его привлекали к уголовной ответственности уже 13 раз, в том числе 12 за имущественные преступления.
Сейчас его будут судить за мошенничество и хищение имущества путем модификации компьютерной информации (ч.2 ст. 209 и ч.2 ст. 212 Уголовного кодекса Беларуси). Свою вину он признал полностью, но ущерб не возместил. До суда он заключен под стражу.
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