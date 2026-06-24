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В Минске пожилая пара заявила в милицию на мнимого соседа

Минчанин притворился добрым соседом и загремел под стражу.

Источник: Комсомольская правда

В Минске задержали мужчину, который притворился соседом и оказался причастен к двум преступлениям. Подробности в прокуратуре Фрунзенского района рассказали агентству «Минск-Новости».

Фигурантом уголовного дела оказался 47-летний ранее неоднократно судимый минчанин. Выпивший мужчина прогуливался по улице Лынькова и обратил внимание на пожилую пару. Пенсионеры шли домой из магазина с увесистыми пакетами, и он притворился, что является их соседом, и предложил помощь.

Пенсионеры доверили вещи мнимому соседу, а когда отвернулись, тот просто исчез. Минчане позвонили в милицию.

Правоохранители установили, что с пакетами мужчина пошел к своему знакомому. У него он изучил украденное: продукты, ключи, документы, и кошелек с дисконтными картами и 1140 рублями.

Минчанина задержали за кражу. А вскоре выяснилось, что он причастен и к другому преступлению. Так как во время застолья с малознакомыми людьми украл у женщины мобильный телефон и банковскую карту, которой затем оплатил покупку на 106 рублей в магазине.

В прокуратуре рассказали, что задержанный минчанин имеет среднее образование, холост и нигде официально не работает. Его привлекали к уголовной ответственности уже 13 раз, в том числе 12 за имущественные преступления.

Сейчас его будут судить за мошенничество и хищение имущества путем модификации компьютерной информации (ч.2 ст. 209 и ч.2 ст. 212 Уголовного кодекса Беларуси). Свою вину он признал полностью, но ущерб не возместил. До суда он заключен под стражу.

Еще белоруска вернулась домой после длительного пребывания за границей и получила пять лет тюрьмы.

А еще мы писали, что в Беларуси родители отказались от сына-подростка: «Мать готова сама платить деньги государству, лишь бы его не видеть».