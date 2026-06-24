Кинофорум стран-участниц СНГ «Центральная Азия+» стартовал в Алматы

АСТАНА, 24 июн — Sputnik. В Алматы открылся кинофорум стран-участниц СНГ «Центральная Азия+».
Мероприятие организовано при поддержке министерства культуры Российской Федерации и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.
Участники — Казахстан, Россия, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан.
На форуме гендиректор «Роскино» Эльза Антонова рассказала, что необходимо сделать для развития совместной работы Казахстана и России и создания общих документальных проектов.
«Чтобы была основа для дальнейшей совместной работы нам нужно подписать соглашение о совместном производстве между Российской Федерацией и Республикой Казахстан. И отрадно отметить, что буквально позавчера мы уже начали активную работу над соглашением. Министерство культуры Казахстана получило проект соглашения, осталось согласовать текст и я надеюсь, что в ближайшее время, к сентябрю, к концу года, не будем загадывать, но вместе с тем, мы уже получим официальный документ, после которого будут организованы съемки совместных продукционных проектов», — отметила Антонова.
Уже сейчас «Казахфильм» и Санкт-Петербургская студия «Лендок» ведут переговоры, и уже приступили к работе над проектом о Евгении Брусиловском — выдающемся композиторе и педагоге. Он является одним из основоположников профессионального академического музыкального искусства Казахстана и написал первые казахские оперы.
И.о. президента АО «Национальная киностудия “Казахфильм” Айдар Омаров рассказал подробности.
«В разработке сценария “Брусиловский” участвуют 20 сценаристов со стороны Казахстана и России. Все зависит от того, как быстро мы доработаем сценарий, потом мы будем просчитывать смету, а потом разработаем постановочный план. Я думаю, что если мы все быстро сделаем, то Казахстан может начать поздней осенью, а Россия может уже на следующий год пойти по своей части. Это проект двух стран, потому что Брусиловский учился в Санкт-Петербурге, потом приехал в Алматы и тут работал, он оставил яркий и глубокий след в нашей музыкальной культуре», — сообщил Омаров.
Особое внимание кинематографистов и документалистов уделяется общей истории двух стран, отметила гендиректор «Роскино».
«В первую очередь мы акцентируем внимание на сохранении исторической памяти. У нас одна история и один культурный код, нам очень важно передать молодым поколениям память о нашем общем подвиге в Великой Отечественной войне. В первую очередь, акцент будет сделан на таких проектах», — подчеркнула Антонова.
На кинофоруме будет представлен российский фильм «Буратино», режиссер фильма Игорь Волошин поделился своим впечатлением о мероприятии.
«Я приехал с фильмом в Алматы и очень рад, потому что прошлым летом я закончил съемки второй части нашей саги “Волшебник Изумрудного города” и сегодня ко мне придет моя кинематографическая семья. И сейчас будем общаться на тему совместного сотрудничества. Сегодня все будут делиться опытом о том, что возможно продукционное участие в развитии проектов с первого этапа. Проекты вынашиваются долго», — отметил Волошин.
Кинофорум «Центральная Азия+» направлен на укрепление межкультурного сотрудничества и диалога стран-участниц, которые позволят всесторонне развивать как киноиндустрии стран СНГ, так и совместное кинопроизводство, продвигая общие и важные для наших стран ценности, подчеркнули организаторы.