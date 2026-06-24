Кинофорум стран-участниц СНГ «Центральная Азия+» стартовал в Алматы

«В разработке сценария “Брусиловский” участвуют 20 сценаристов со стороны Казахстана и России. Все зависит от того, как быстро мы доработаем сценарий, потом мы будем просчитывать смету, а потом разработаем постановочный план. Я думаю, что если мы все быстро сделаем, то Казахстан может начать поздней осенью, а Россия может уже на следующий год пойти по своей части. Это проект двух стран, потому что Брусиловский учился в Санкт-Петербурге, потом приехал в Алматы и тут работал, он оставил яркий и глубокий след в нашей музыкальной культуре», — сообщил Омаров.