Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградская область попала под атаку беспилотников 24 июня

Системы ПВО сбили за ночь 323 дрона над 20 регионами России.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью Волгоградская область вновь оказалась под ударом украинских беспилотников. Атаке подверглись сразу 20 регионов страны, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Расчеты ПВО уничтожили за ночь 323 летательных аппарата. Самая напряженная обстановка сложилась в приграничных территориях — Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областях. Беспилотники самолетного типа ликвидировали также в Астраханской, Волгоградской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской и Саратовской областях. Отбивали атаки дронов и в Смоленской, Тульской, Московской областях, а также в Крыму и Краснодарском крае.

В Волгоградской области режим беспилотной опасности продлился почти девять часов.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше