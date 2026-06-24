Билл Гейтс признается в многочисленных изменах: основатель Microsoft назвал имена трех женщин

Признания основателя Microsoft прозвучали во время слушаний в Комитете по надзору Палаты представителей, посвященных связям Гейтса с покойным финансистом Джеффри Эпштейном, который был осужден за преступления против несовершеннолетних. В ходе допроса Гейтс назвал имена трех женщин, с которыми у него были романы. Среди них — российский физик-ядерщик, с которой он познакомился во время работы в компании TerraPower, и российская бриджистка.