В Нижнем Тагиле 27 июня отметят День молодежи

— В полдень старт праздничной программы даст молодежный краеведческий автоквест «В городе Н», организованный Молодежной Думой. Команды отправятся в познавательное путешествие по знаковым объектам Нижнего Тагила. В это же время в клубе настольных игр на улице Уральской, 2, начнется серия интеллектуальных игр «Мирный город», — сообщили в администрации Нижнего Тагила.