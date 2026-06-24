Москвичам пообещали ясную и теплую погоду

Погода в Москве в среду, 24 июня, будет ясной и теплой, температура днем ожидается на один-два градуса ниже климатической нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале.
Днем воздух прогреется до плюс 23−24, по области от 19 до 24 градусов. Ветер северо-западный 3−8 м/с. Атмосферное давление будет медленно понижаться и составит 744 мм рт. ст., что ниже нормы.
Ночью температура опустится до 11−13 градусов, а завтра днем составит от 17 до 19 градусов. Временами возможны дожди.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов пообещал москвичам дождливую походу и похолодание со второй половины недели.
По его словам, дожди и понижение температура начнутся с четверга. 25 июня температура составит 17−19 градусов, а на следующий день похолодает еще на пару градусов.
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