Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москвичам пообещали ясную и теплую погоду

Погода в Москве в среду, 24 июня, будет ясной и теплой, температура днем ожидается на один-два градуса ниже климатической нормы.

Источник: РБК

Погода в Москве в среду, 24 июня, будет ясной и теплой, температура днем ожидается на один-два градуса ниже климатической нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале.

Днем воздух прогреется до плюс 23−24, по области от 19 до 24 градусов. Ветер северо-западный 3−8 м/с. Атмосферное давление будет медленно понижаться и составит 744 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ночью температура опустится до 11−13 градусов, а завтра днем составит от 17 до 19 градусов. Временами возможны дожди.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов пообещал москвичам дождливую походу и похолодание со второй половины недели.

По его словам, дожди и понижение температура начнутся с четверга. 25 июня температура составит 17−19 градусов, а на следующий день похолодает еще на пару градусов.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».