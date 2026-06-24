Идеология чайлдфри противоречит шариату, заявили в ДУМК

Духовное управление мусульман Казахстана выпустило фетву относительно идеологии чайлдфри. В тексте говорится, что эта субкультура пропагандирует осознанный отказ от рождения детей, что противоречит шариату.
Фетва утверждает, что чайлдфри не ненавидят детей, но их основные причины включают избегание издержек, связанных с воспитанием, стремление к личной свободе и профессиональному развитию, а также идеологию «мое тело — мое право».
С точки зрения шариата, отказ от деторождения не одобряется. Аргументы включают противоречие человеческой природе, брак и деторождение как естественные явления, а также Священный Коран, где говорится о важности любви к детям и продолжения рода.
ДУМК заявляет, что рождение детей является общим правом супружеских пар. Если один из супругов хочет иметь ребенка, другой не может этому препятствовать, за исключением случаев, когда беременность откладывается по уважительным причинам.
В заключение, ДУМК подчеркивает, что идеология отказа от детей противоречит исламскому праву, человеческой природе и цели брака. Аборт или отсрочка беременности допускаются только в случае необходимости и при соблюдении требований шариата, а специальное намеренное прерывание беременности запрещено.