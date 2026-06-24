В Челябинской области по итогам ЕГЭ определены новые 200-балльники

Артем Афанасьев из СОШ № 9 Кусинского округа набрал 100 баллов по профильной математике и 100 баллов по физике. Аналогичная история и у Сергея Маслова из лицея № 11 Челябинска. Ребята присоединяются к Даниилу Салимову и Илье Бурашникову. Таким образом, в регионе уже четверо выпускников, набравших по 200 баллов на ЕГЭ.