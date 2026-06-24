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В Челябинской области по итогам ЕГЭ определены новые 200-балльники

В Челябинской области по итогам ЕГЭ определены новые 200-балльники, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Стали известны результаты единого государственного экзамена по физике и обществознанию.

Высший балл по физике получили 15 выпускников из Челябинска, Снежинска, Копейска, Магнитогорска, а также Каслинского и Кусинского округов.

По обществознанию результат 100 баллов получили два выпускника — из Копейска и Сосновского округа.

«После утверждения результатов по обществознанию определены еще два выпускника, получившие 100 баллов по двум предметам», — прокомментировали в Челябинском институте развития образования.

Артем Афанасьев из СОШ № 9 Кусинского округа набрал 100 баллов по профильной математике и 100 баллов по физике. Аналогичная история и у Сергея Маслова из лицея № 11 Челябинска. Ребята присоединяются к Даниилу Салимову и Илье Бурашникову. Таким образом, в регионе уже четверо выпускников, набравших по 200 баллов на ЕГЭ.

На сегодняшний день в Челябинской области высший балл на ЕГЭ по литературе получили 58 выпускников, по химии — 27, по русскому языку — 21, по профильной математике — 15, по истории — три, обществознанию — два.