Правила формирования тарифов изменились в Казахстане

на оплату труда персонала, включая выплаты доплат и надбавок за условия труда, предусмотренные системой оплаты труда в соответствии с трудовым законодательством, при этом при определении расходов на оплату труда в расчет принимается фактическая численность персонала (административно-управленческого и производственного), не превышающая нормативную численность (при наличии), и среднемесячная заработная плата, принятая в действующей цене с учетом показателей прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан (инфляция) или фактическая численность персонала (административно-управленческого и производственного), не превышающая нормативную численность (при наличии), но не превышающей нормативной численности персонала субъекта, и среднемесячная заработная плата в регионе (в области, городе республиканского значения, столице), в котором субъект оказывает услуги, согласно видам экономической деятельности, сложившейся по данным статистики за год, предшествующей подаче заявки.