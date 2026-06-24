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Россиянам назвали сроки введения ЕГЭ по арабскому языку

ЕГЭ по арабскому языку могут ввести в России не раньше 2033 года.

ЕГЭ по арабскому языку могут ввести в России не раньше 2033 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что программа изучения арабского языка в российских школах уже утверждена. Она начнет действовать с 1 сентября 2026 года.

В Рособрнадзоре пояснили, что сначала необходимо разработать учебно-методическое обеспечение для преподавания и изучения арабского языка в средней школе. Этот этап должен завершиться к 2030 году.

После этого возможна апробация экзамена. Ее проведение по программам среднего общего образования запланировано не ранее 2032 года.